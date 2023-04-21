Wildberries изменит схему штрафов за подмену товаров

Добросовестным сотрудникам ПВЗ маркетплейс будет давать премии за то, что они обнаружили подмену товара. На оспаривание штрафов теперь дается не семь дней, а две недели.

Маркетплейс Wildberries услышал пожелания своих партнеров-владельцев ПВЗ и перезапускает механизм списаний денег за подмену товаров. Об этом пишут «Известия».

«Руководствуемся „принципом нулевого эффекта“: механизмы взыскания не должны влиять на заработок контрагентов, поэтому еще до запуска увеличили их доходы на 15%», – сообщили в Wildberries.

В компании добавили, что после заморозки штрафов на 50% выросло число подмен товара. Большинство сотрудников и партнеров соблюдают правила маркетплейса, но есть и те, которые невнимательно проверяют возвраты, а также участвуют в схемах подмена.

Добросовестные ПВЗ могут оспорить начисления за подмену, на это им теперь дается не семь дней, а 14. Пока «тикет» не будет закрыт, средства не спишут.

Согласно принципу «нулевого эффекта», Wildberries будет выплачивать премии внимательным сотрудникам, которые обнаружили подмену в своих ПВЗ.

Недавно суд признал платный возврат некачественных товаров на Wildberries нарушением закона.