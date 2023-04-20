⚖️Платный возврат некачественных товаров на Wildberries нарушает закон: решение суда

Подольский городской суд Московской области решил, что Wildberries нарушает закон, когда требует от покупателей оплачивать возврат некачественных товаров. Об этом пишет «РБК».
О скандалах с платным возвратом товаров не раз писали на «Клерке». Законна ли плата за возврат, Роспотребнадзор собирался проверить еще в феврале.
В марте 2023 года Роспотребнадзор подал иск к ООО «Вайлдберриз».
13 апреля 2023 года суд удовлетворил исковые требования и признал, что маркетплейс нарушает закон, поскольку «взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».
Wildberries вынесли предостережение. Компания собирается оспорить решение суда.
Не так давно стало известно, что ФАС начнет проверку Wildberries и других онлайн-площадок, на которые антимонопольная служба получает жалобы.
Комментарии