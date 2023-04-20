⚖️Платный возврат некачественных товаров на Wildberries нарушает закон: решение суда

Суд признал, что маркетплейс незаконно требует от потребителей оплатить возврат бракованных товаров. Wildberries будет обжаловать это решение.

Подольский городской суд Московской области решил, что Wildberries нарушает закон, когда требует от покупателей оплачивать возврат некачественных товаров. Об этом пишет «РБК».

О скандалах с платным возвратом товаров не раз писали на «Клерке». Законна ли плата за возврат, Роспотребнадзор собирался проверить еще в феврале.

В марте 2023 года Роспотребнадзор подал иск к ООО «Вайлдберриз».

13 апреля 2023 года суд удовлетворил исковые требования и признал, что маркетплейс нарушает закон, поскольку «взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».

Wildberries вынесли предостережение. Компания собирается оспорить решение суда.

Не так давно стало известно, что ФАС начнет проверку Wildberries и других онлайн-площадок, на которые антимонопольная служба получает жалобы.