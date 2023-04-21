Откроют ли ЕНС с 29 апреля, бухгалтеры пишут петиции, налоговики опять всех путают со взносами. Самые важные новости про ЕНП за неделю

😢Налоговики на местах не знают про способ уплаты налогов платежкой-02 и требуют уведомления
Классическая история о том, как налоговики сами не понимают, с чем работают. Инспекторы удивляются, когда узнают про альтернативные способы уплаты налогов на ЕНС. Шел апрель...
💣На почту «Клерка» шлют петиции о том, чтоб отменили ЕНП. Бухгалтеры совсем отчаялись
Мало кто надеется на то, что петиция поможет, но вдруг?
➰ Раздел ЕНС в личных кабинетах до сих пор не работает, сообщают бухгалтеры
Ну тут классика. Если у кого что и заработало, то серьезных изменений все равно нет. С другой стороны, власти и не обещали, что раздел ЕНС всем откроют после 15 апреля.
🎩 Бухгалтеры пророчат всеобщее открытие сальдо ЕНС с 29 апреля
А вот тут интересно – прогнозы бухгалтеров. Некоторые программисты, правда, ставят менее оптимистичный срок – не раньше 1 июля.
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