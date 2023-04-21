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ЕНП (единый налоговый платеж)

Откроют ли ЕНС с 29 апреля, бухгалтеры пишут петиции, налоговики опять всех путают со взносами. Самые важные новости про ЕНП за неделю

Собрали в одной подборке самые острые обсуждения о наболевшей теме.
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😢Налоговики на местах не знают про способ уплаты налогов платежкой-02 и требуют уведомления

Классическая история о том, как налоговики сами не понимают, с чем работают. Инспекторы удивляются, когда узнают про альтернативные способы уплаты налогов на ЕНС. Шел апрель...

💣На почту «Клерка» шлют петиции о том, чтоб отменили ЕНП. Бухгалтеры совсем отчаялись

Мало кто надеется на то, что петиция поможет, но вдруг?

➰ Раздел ЕНС в личных кабинетах до сих пор не работает, сообщают бухгалтеры

Ну тут классика. Если у кого что и заработало, то серьезных изменений все равно нет. С другой стороны, власти и не обещали, что раздел ЕНС всем откроют после 15 апреля.

🎩 Бухгалтеры пророчат всеобщее открытие сальдо ЕНС с 29 апреля

А вот тут интересно – прогнозы бухгалтеров. Некоторые программисты, правда, ставят менее оптимистичный срок – не раньше 1 июля.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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