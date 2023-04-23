Микрофинансовые организации ужесточают проверку своих клиентов

Если раньше для получения онлайн-займа нужна было только копия паспорта и номер телефона, то теперь Центробанк обязал МФО проводить 10 мероприятий по проверке клиентов.

С 24 апреля 2023 года вступают в силу обновленные стандарты Центробанка для микрофинансовых организаций (МФО). Об этом пишут «Известия».

Теперь мошенникам будет сложнее брать денежные займы на других людей. МФО будут проверять личность и данные клиентов при онлайн-заявках.

Раньше до получения денег достаточно было копии паспорта и номера телефона.

В стандартах от Центробанка содержится 10 мероприятий по проверке. Например, МФО могут попросить фото или видео потенциального заемщика с паспортом.

Если МФО не будут выполнять обязательные требования, то их могут исключить из государственного реестра.

70% от общего числа займов приходятся на онлайн-выдачи. Популярность такой услуги выросла в период пандемии, когда люди могли получить средства и не выходить из дома.

Активизировались и злоумышленники. В 2022 году ЦБ получил 4,2 тыс. жалоб на мошеннические займы. За первый квартал 2023 их было уже 1,9 тыс.