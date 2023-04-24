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НДФЛ

🔥 Зарплата уехавших из страны дистанионщиков будет по-новому облагаться НДФЛ

Компаниям придется самостоятельно оценивать, работает ли сотрудник или фрилансер в РФ или нет. И на этом основании рассчитывать налоговую ставку с выплат.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязывает российские компании взимать НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников.

Сейчас российский бизнес не является налоговым агентом по НДФЛ при выплате зарплаты дистанционщикам, работающим за границей.

Это происходит потому, что зарплата заграничных дистанционщиков считается доходом, полученным от источников за пределами РФ.

Эту норму изменят.

С 1 января 2024 года работодатели и заказчики будут взимать с зарплат и вознаграждений сотрудников, которые уехали из страны, НДФЛ по ставке 13-15%. После утраты ими налогового резидентства ставка будет 30%.

К доходам от источников в РФ будут относиться выплаты физлицам, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.

При этом должно выполняться хотя бы одно условие:

  • физлица являются налоговыми резидентами;

  • физлица получают этот доход на счет в российском банке;

  • источники выплаты дохода – российские компании, ИП, адвокаты, нотариусы.

В остальных случаях услуги физлиц через интернет будут считаться доходом от источников не в РФнезависимо от места, где фактически выполнялись такие работы, оказывались услуги.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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