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Цифровой рубль

Цифровые рубли налево не уйдут, заявил министр финансов Антон Силуанов

Транзакции с цифровыми деньгами будет отслеживать проще, люди могут быть уверены, что их средства точно дойдут до адресатов.
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Цифровые рубли налево не уйдут, заявил министр финансов Антон Силуанов
Фото: Минфин РФ

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что цифровой рубль является абсолютно надежным и прозрачным финансовым инструментом. Об этом пишет «ТАСС».

«Цифровой рубль – это еще одна форма денег, это абсолютно надежный инструмент, абсолютно прозрачный. По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда пошли деньги. Эти деньги налево не уйдут уже», – заявил Антон Силуанов.

Центробанк уже в 2023 году начнет эксперимент с цифровым рублем. Для этого нужно, чтобы в стране был принят соответствующий закон.

Ранее мы писали, что закон о цифровом рубле собирались принять в апреле, но перенесли на май из-за праздничных дней.

Комментарии

1
  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 15 минут назад

    Нет

    надежный инструмент, абсолютно прозрачный... Эти деньги налево не уйдут уже

    Мы почти 4 месяца куда-то деньги платим - в какой-то абсолютно непрозрачный общак и понятия не имеем, куда они уходят. 

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