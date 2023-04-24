Цифровые рубли налево не уйдут, заявил министр финансов Антон Силуанов

Транзакции с цифровыми деньгами будет отслеживать проще, люди могут быть уверены, что их средства точно дойдут до адресатов.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что цифровой рубль является абсолютно надежным и прозрачным финансовым инструментом. Об этом пишет «ТАСС».

«Цифровой рубль – это еще одна форма денег, это абсолютно надежный инструмент, абсолютно прозрачный. По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда пошли деньги. Эти деньги налево не уйдут уже», – заявил Антон Силуанов.

Центробанк уже в 2023 году начнет эксперимент с цифровым рублем. Для этого нужно, чтобы в стране был принят соответствующий закон.

Ранее мы писали, что закон о цифровом рубле собирались принять в апреле, но перенесли на май из-за праздничных дней.