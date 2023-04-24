Цифровые рубли налево не уйдут, заявил министр финансов Антон Силуанов

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что цифровой рубль является абсолютно надежным и прозрачным финансовым инструментом. Об этом пишет «ТАСС».
«Цифровой рубль – это еще одна форма денег, это абсолютно надежный инструмент, абсолютно прозрачный. По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда пошли деньги. Эти деньги налево не уйдут уже», – заявил Антон Силуанов.
Центробанк уже в 2023 году начнет эксперимент с цифровым рублем. Для этого нужно, чтобы в стране был принят соответствующий закон.
Ранее мы писали, что закон о цифровом рубле собирались принять в апреле, но перенесли на май из-за праздничных дней.
Комментарии1
Нет
Мы почти 4 месяца куда-то деньги платим - в какой-то абсолютно непрозрачный общак и понятия не имеем, куда они уходят.