Застройщики будут платить НДС за апартаменты

Поправки будут по правительственному законопроекту, который сегодня внесен в Госдуму.
Освобождение от НДС будет на услуги застройщиков по ДДУ, когда объекты долевого строительства – жилые дома, жилые помещения, а также нежилые помещения (в том числе гаражи и машино-места), входящие в состав МКД.
Но есть исключение – услуги застройщика при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию).
Речь идет про апартаменты.
НДС на апартаменты, построенные в рамках долевого строительства, был отменен в 2010 году, и вот его опять возвращают.
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