Застройщики будут платить НДС за апартаменты

Услуги застройщиков по договорам участия в долевом строительстве не облагаются НДС на основании статьи 149 НК РФ. Но будет исключение для апартаментов.

Поправки будут по правительственному законопроекту, который сегодня внесен в Госдуму.

Освобождение от НДС будет на услуги застройщиков по ДДУ, когда объекты долевого строительства – жилые дома, жилые помещения, а также нежилые помещения (в том числе гаражи и машино-места), входящие в состав МКД.

Но есть исключение – услуги застройщика при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию).

Речь идет про апартаменты.

НДС на апартаменты, построенные в рамках долевого строительства, был отменен в 2010 году, и вот его опять возвращают.