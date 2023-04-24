🤷‍♀️Более 60% российских компаний сейчас работают с внештатным персоналом. Но не все знают, как это делать правильно

Чаще всего бизнес сотрудничает с самозанятыми — 58%, с физлицами договоры ГПХ заключают почти в 4 раза реже.

Однако эксперты предупреждают: ФНС и многие другие контролеры бдительно следят за тем, как вы работаете с внештатниками.

Как организовать работу с внештатниками, упростить процесс поиска сотрудников и документооборота и все сделать законно, разберемся на бесплатном вебинаре «Рынок внештатного персонала в 2023 году: как сэкономить 30% HR-бюджета».

Основатель и СЕО «Цифровой HR платформы» Дмитрий Серебряков расскажет, чем живет рынок труда сегодня, объяснит почему не работают старые методы найма, что такое платформенная занятость и в чем её преимущества. И конечно, как правильно оформлять отношения с внештатниками, чтобы к вам не пришли.

Еще объясним:

как автоматизировать работу с внештатниками;

сохранить устойчивость бизнеса и повысить его показатели;

выйти на новый уровень организации работы компании;

увеличить эффективность труда;

снизить на треть операционные затраты компании.

Бесплатный вебинар пройдет 26 апреля в 12:30 мск – записывайтесь сейчас.