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Самозанятые

🤷‍♀️Более 60% российских компаний сейчас работают с внештатным персоналом. Но не все знают, как это делать правильно

Чаще всего бизнес сотрудничает с самозанятыми — 58%, с физлицами договоры ГПХ заключают почти в 4 раза реже.
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Однако эксперты предупреждают: ФНС и многие другие контролеры бдительно следят за тем, как вы работаете с внештатниками.

Как организовать работу с внештатниками, упростить процесс поиска сотрудников и документооборота и все сделать законно, разберемся на бесплатном вебинаре «Рынок внештатного персонала в 2023 году: как сэкономить 30% HR-бюджета».

Основатель и СЕО «Цифровой HR платформы» Дмитрий Серебряков расскажет, чем живет рынок труда сегодня, объяснит почему не работают старые методы найма, что такое платформенная занятость и в чем её преимущества. И конечно, как правильно оформлять отношения с внештатниками, чтобы к вам не пришли.

Еще объясним:

  • как автоматизировать работу с внештатниками;

  • сохранить устойчивость бизнеса и повысить его показатели;

  • выйти на новый уровень организации работы компании;

  • увеличить эффективность труда;

  • снизить на треть операционные затраты компании.

Бесплатный вебинар пройдет 26 апреля в 12:30 мск – записывайтесь сейчас.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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