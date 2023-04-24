🤷‍♀️Более 60% российских компаний сейчас работают с внештатным персоналом. Но не все знают, как это делать правильно

Однако эксперты предупреждают: ФНС и многие другие контролеры бдительно следят за тем, как вы работаете с внештатниками.
Как организовать работу с внештатниками, упростить процесс поиска сотрудников и документооборота и все сделать законно, разберемся на бесплатном вебинаре «Рынок внештатного персонала в 2023 году: как сэкономить 30% HR-бюджета».
Основатель и СЕО «Цифровой HR платформы» Дмитрий Серебряков расскажет, чем живет рынок труда сегодня, объяснит почему не работают старые методы найма, что такое платформенная занятость и в чем её преимущества. И конечно, как правильно оформлять отношения с внештатниками, чтобы к вам не пришли.
Еще объясним:
как автоматизировать работу с внештатниками;
сохранить устойчивость бизнеса и повысить его показатели;
выйти на новый уровень организации работы компании;
увеличить эффективность труда;
снизить на треть операционные затраты компании.
Бесплатный вебинар пройдет 26 апреля в 12:30 мск – записывайтесь сейчас.
Комментарии