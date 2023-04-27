К доходам в виде процентов по вкладам можно применить социальный вычет по НДФЛ

В этом году налоговики насчитают вкладчикам НДФЛ с процентов по вкладам. Причем базу по НДФЛ можно будет уменьшить на налоговые вычеты, например, социальные.

Проценты облагаются только свыше определенной суммы. Необлагаемую сумму считают так: 1 млн руб. х максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в течение налогового периода.

Доход в виде процентов относится к основной налоговой базе.

Перечень налоговых баз (их 11 штук) – смотрите в нашей таблице.

Все, что не входит в первые десять – это основная база. Сюда относится и зарплата, и проценты по вкладам.

К основной налоговой базе можно применять социальный налоговый вычет на лечение, поясняет Минфин в письме от 03.04.2023 № 03-04-05/29066.