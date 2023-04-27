На создании метавселенных можно зарабатывать до 300 тысяч в месяц

Главные проектировщики метавселенных, которые пишут коды и готовят к программы к запуску зарабатывают 300 тыс. рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование «Авито.Работы».

Специалисты по трехмерному моделированию и веб-разработчики получают 240 тыс. рублей. Мастера по ремонту VR-техники, например, очков виртуальной реальности могут зарабатывать до 200 тыс. рублей.

Над созданием метавселенных также трудятся и моушен-дизайнеры, они добавляют анимации персонажам виртуальных миров. Их заработок составляет до 100 тыс. рублей.

Метавселенная – это альтернативная виртуальная реальность, к ней можно отнести все, что связано с играми, приложениями и миром 3D.

Отечественные IT-компании уже создали несколько метавселенных, например Roblox, Mytonaverse. Пока что эти миры схожи с компьютерными играми. Ожидается, что в будущем пользователи смогут работать и отдыхать с помощью новых технологий.

Рынок метавселенных к 2030 году может достичь 936,6 млрд долларов.