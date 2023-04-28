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Банкротство юридических лиц

😲 С бывшего бухгалтера требуют деньги, которые она снимала со счета по чековой книжке и вносила в кассу

Снимая наличные с расчетного счета, храните корешки от приходных кассовых ордеров, которые оформляются на поступление этих денег в кассу.
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Компания находится в стадии банкротства. Арбитражный управляющий подал в суд на ее сотрудников.

В частности, бухгалтера обвиняют в неосновательном обогащении. Она снимала деньги со счета, вносила их в кассу, откуда уже их тратили на зарплату и выдавали под отчет.

Такая история приключилась с подписчицей нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Чтобы доказать, что она не присваивала себе деньги компании, бухгалтер должна представить суду корешки к приходным кассовым ордерам за последние три года.

Часть из них были утеряны, но все удалось восстановить.

Кстати, некоторые коллеги раньше и не предполагали, что корешки от ПКО имеют какое-то значение. Зачастую кассиры их просто выкидывают.

Между тем, прецеденты уже были. Мы рассказывали историю бывшего кассира, с которой требовали 1,7 млн рублей, снятых ею по чековой книжке.

Кассиру удалось найти корешки к ПКО, но суд посчитал, что этого мало и потребовал еще документы о том, куда организация потратила деньги, внесенные по ПКО.

То дело, к счастью для кассира, все-таки завершилось в ее пользу. Претензии к ней были сняты – конкурсный управляющий проиграл суд.

Кстати, наша подписчица рассказывает, что конкурсный управляющий подал иск не только на бухгалтера, но и на других сотрудников, которые получали на карту подотчетные деньги. Затем они сдавали авансовые отчеты. Но этом им теперь предстоит доказать суду.

Кстати, у авансового отчета есть отрывная часть. Во избежание подобных ситуаций, подотчетнику этот корешок тоже нужно хранить как минимум три года.

А вы выдаете сотрудникам отрывную расписку к авансовому отчету? А приходуя в кассу наличные, оставляете себе корешок к ПКО?

Комментарии

5
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 5 часов назад

    Главный бухгалтер

    саффсем уже ахренели!

    а рядом в кассе лежат расходные документы - это не доказательство, что снятое было оприходовано? тогда откуда наличные для трат взялись?

    и с подотчётом... Авансовых не осталось? оприходованые ТМЦ, которые в дальнейшем были использованы в производстве тоже испарились? а произодство тогда как осуществлялось?

    .......

    • Логотип Мирам
      Мирам 4 часа назад

      Она снимала деньги со счета, вносила их в кассу, откуда уже их тратили на зарплату и выдавали под отчет.

      Часть из них были утеряны

      Кстати, некоторые коллеги раньше и не предполагали, что корешки от ПКО имеют какое-то значение.

      Кассиру удалось найти корешки к ПКО, но суд посчитал, что этого мало и потребовал еще документы о том, куда организация потратила деньги, внесенные по ПКО.

      картина маслом.

      выдавалось все направо и налево только с подписи в РКО. слово Авансовые-не ведомо в принципе. никто не был в курсе, что фактом оприходования и передачи ТМЦ являются первичные учетные документы, с наличием обязательных реквизитов, к коим относятся подписи участвующих в процессе лиц. подтверждением хозяйственной операции являлось "мамой кинянус".

      конкурсных управляющий охренел от факта, что у него из-под носа увели бабло и обиделся не на шутку.

      всё.

  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    5 часов назад

    Михайлова ЛюдмилаБухгалтер

    Согласна. Есть же утвержденный Авансовый. В нем все подтверждающие документы и траты обоснованные. Жесть. 

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 4 часа назад

    Главный бухгалтер

    ой... пропустил ещё интересное

    Кассиру удалось найти корешки к ПКО, но суд посчитал, что этого мало и потребовал еще документы о том, куда организация потратила деньги, внесенные по ПКО.

    То есть кассир должен расходники сразу в ДВУХ экземплярах делать? естественно с живыми подписями?

    и кто же интересно будет в двух документах расписываться? 

    а может тогда можно будет воспользоваться вторым расходником и подложить его в кассу, а денежки на эту вторую сумму уже себе.....

    что вообще за бред?

    кассир должен две кассы формировать? одну для предприятия, вторую - домой?

    ну.... я так понимаю бухгалтер должен всю документацию в ДВУХ экземплярах вести  - домой ещё вторую относить! и всё что бы не копиями было, а именно вторыми оригиналами с живыми подписями.....

    правильно?

  • Логотип Мирам
    Мирам 4 часа назад

    не расходники, а приходники. наличие отрывного корешка иногда критично

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