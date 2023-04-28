😲 С бывшего бухгалтера требуют деньги, которые она снимала со счета по чековой книжке и вносила в кассу

Снимая наличные с расчетного счета, храните корешки от приходных кассовых ордеров, которые оформляются на поступление этих денег в кассу.

Компания находится в стадии банкротства. Арбитражный управляющий подал в суд на ее сотрудников.

В частности, бухгалтера обвиняют в неосновательном обогащении. Она снимала деньги со счета, вносила их в кассу, откуда уже их тратили на зарплату и выдавали под отчет.

Такая история приключилась с подписчицей нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

корешки к приходным кассовым ордерам за последние три года. Чтобы доказать, что она не присваивала себе деньги компании, бухгалтер должна представить судуза последние три года.

Кстати, некоторые коллеги раньше и не предполагали, что корешки от ПКО имеют какое-то значение. Зачастую кассиры их просто выкидывают.

Между тем, прецеденты уже были. Мы рассказывали историю бывшего кассира , с которой требовали 1,7 млн рублей, снятых ею по чековой книжке. Кассиру удалось найти корешки к ПКО, но суд посчитал, что этого мало и потребовал еще документы о том, куда организация потратила деньги, внесенные по ПКО. То дело, к счастью для кассира, все-таки завершилось в ее пользу. Претензии к ней были сняты – конкурсный управляющий проиграл суд.

Кстати, у авансового отчета есть отрывная часть. Во избежание подобных ситуаций, подотчетнику этот корешок тоже нужно хранить как минимум три года.

А вы выдаете сотрудникам отрывную расписку к авансовому отчету? А приходуя в кассу наличные, оставляете себе корешок к ПКО?