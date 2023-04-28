😲 С бывшего бухгалтера требуют деньги, которые она снимала со счета по чековой книжке и вносила в кассу

Компания находится в стадии банкротства. Арбитражный управляющий подал в суд на ее сотрудников.
В частности, бухгалтера обвиняют в неосновательном обогащении. Она снимала деньги со счета, вносила их в кассу, откуда уже их тратили на зарплату и выдавали под отчет.
Такая история приключилась с подписчицей нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Кстати, некоторые коллеги раньше и не предполагали, что корешки от ПКО имеют какое-то значение. Зачастую кассиры их просто выкидывают.
Кассиру удалось найти корешки к ПКО, но суд посчитал, что этого мало и потребовал еще документы о том, куда организация потратила деньги, внесенные по ПКО.
То дело, к счастью для кассира, все-таки завершилось в ее пользу. Претензии к ней были сняты – конкурсный управляющий проиграл суд.
Кстати, у авансового отчета есть отрывная часть. Во избежание подобных ситуаций, подотчетнику этот корешок тоже нужно хранить как минимум три года.
А вы выдаете сотрудникам отрывную расписку к авансовому отчету? А приходуя в кассу наличные, оставляете себе корешок к ПКО?
Комментарии5
Главный бухгалтер
саффсем уже ахренели!
а рядом в кассе лежат расходные документы - это не доказательство, что снятое было оприходовано? тогда откуда наличные для трат взялись?
и с подотчётом... Авансовых не осталось? оприходованые ТМЦ, которые в дальнейшем были использованы в производстве тоже испарились? а произодство тогда как осуществлялось?
.......
картина маслом.
выдавалось все направо и налево только с подписи в РКО. слово Авансовые-не ведомо в принципе. никто не был в курсе, что фактом оприходования и передачи ТМЦ являются первичные учетные документы, с наличием обязательных реквизитов, к коим относятся подписи участвующих в процессе лиц. подтверждением хозяйственной операции являлось "мамой кинянус".
конкурсных управляющий охренел от факта, что у него из-под носа увели бабло и обиделся не на шутку.
всё.
Михайлова ЛюдмилаБухгалтер
Согласна. Есть же утвержденный Авансовый. В нем все подтверждающие документы и траты обоснованные. Жесть.
Главный бухгалтер
ой... пропустил ещё интересное
То есть кассир должен расходники сразу в ДВУХ экземплярах делать? естественно с живыми подписями?
и кто же интересно будет в двух документах расписываться?
а может тогда можно будет воспользоваться вторым расходником и подложить его в кассу, а денежки на эту вторую сумму уже себе.....
что вообще за бред?
кассир должен две кассы формировать? одну для предприятия, вторую - домой?
ну.... я так понимаю бухгалтер должен всю документацию в ДВУХ экземплярах вести - домой ещё вторую относить! и всё что бы не копиями было, а именно вторыми оригиналами с живыми подписями.....
правильно?
не расходники, а приходники. наличие отрывного корешка иногда критично