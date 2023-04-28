Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Госзакупки

📌Не дробите госзакупки и правильно заключайте срочные сделки. Топ главных ошибок в госзакупках по мнению судов

Одна из самых популярных таких ошибок у госзаказчиков – это неправильный выбор способа госзакупки. Бизнесу, который работает с госзакупками, тоже обязательно нужно про это знать. Записывайте подробности.
30

На портале «Гражданский контроль госзакупок» собрали самые неприятные истории в практике госзакупок, которые не стоит повторять.

Если единую сделку искусственно раздробить, суд скорее всего решит, что вы хотели избежать конкуретных процедур. В таком случае контракты могут признать недействительными (Постановление АС от 02.02.2023 № Ф03-6763/2022 по делу № А73-9013/2022).

При заключении срочных сделок в госзакупках должно быть очень четкое обоснование – непреодолимые и внезапные обстоятельства. Если суд посчитает обоснование недостаточным, контракт тоже могут расторгнуть. Правда, иногда суд все же становится на сторону ответчика, даже несмотря на позицию УФАС, например (Постановление от 05.07.2022 № Ф04-2842/2021 по делу № А75-15625/2020).

Наконец, участники госзакупок не всегда соблюдают правила выбора нужного способа.

Речь идет, например, про Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме».

Электронный аукцион проводят не все, и это может стать предметом разбирательств со стороны УФАС.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Реклама

    За секс-рекламу, размещенную в общественном месте, хотят ввести штраф до 500 тыс руб

    В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг. По мнению чиновников, такая реклама искажает внешний вид города.

    2
    66
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Топ-10 муниципальных облигаций России по доходности

    Есть ОФЗ. Они выпускаются Минфином России для покрытия дефицита федерального бюджета и входят в состав государственного внутреннего долга России. Доходность в них не самая интересная, зато чаще всего в любом выпуске хорошая ликвидность, ну и надёжность выше, чем у любой компании с рейтингом AAA, которых, кстати, не прям уж много. А есть муниципальные бонды.

    Топ-10 муниципальных облигаций России по доходности
    102
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: кого ищут прямо сейчас

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    341
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Что такое дюрация облигаций

    С одной стороны, облигации — очень простой инструмент. Покупаешь их, получаешь купоны, при погашении получаешь номинал (если не будет дефолта). С другой стороны — очень сложный. Рыночная цена постоянно меняется. Ещё она зависит от ключевой ставки ЦБ, от того, как идут дела у эмитента, от настроений на рынке…

    Что такое дюрация облигаций
    110
    Логотип Docrobot
    Docrobot
    Ведение бизнеса

    Машиночитаемая доверенность с 1 сентября 2023 года: что важно знать

    С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность (МЧД) при подписании электронных документов физическим лицом от имени организации станет обязательной.

    Машиночитаемая доверенность с 1 сентября 2023 года: что важно знать
    494
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: кого ищут прямо сейчас

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    247
    Логотип Академия правовых и финансовых советников
    Академия правовых и финансовых советников
    Налоговые проверки

    По каким критериям налоговая инспекция отбирает предпринимателей для проверок

    Предприниматели, независимо от организационно-правовой формы, всегда обеспокоены вопросами проверок их деятельности надзорными органами. При этом не всегда понятно, кого и почему проверяют налоговые органы, а кого - не беспокоят. 

    По каким критериям налоговая инспекция отбирает предпринимателей для проверок
    5
    2,4 тыс.
    Читать еще