📌Не дробите госзакупки и правильно заключайте срочные сделки. Топ главных ошибок в госзакупках по мнению судов

Одна из самых популярных таких ошибок у госзаказчиков – это неправильный выбор способа госзакупки. Бизнесу, который работает с госзакупками, тоже обязательно нужно про это знать. Записывайте подробности.

На портале «Гражданский контроль госзакупок» собрали самые неприятные истории в практике госзакупок, которые не стоит повторять.

Если единую сделку искусственно раздробить, суд скорее всего решит, что вы хотели избежать конкуретных процедур. В таком случае контракты могут признать недействительными (Постановление АС от 02.02.2023 № Ф03-6763/2022 по делу № А73-9013/2022).

При заключении срочных сделок в госзакупках должно быть очень четкое обоснование – непреодолимые и внезапные обстоятельства. Если суд посчитает обоснование недостаточным, контракт тоже могут расторгнуть. Правда, иногда суд все же становится на сторону ответчика, даже несмотря на позицию УФАС, например (Постановление от 05.07.2022 № Ф04-2842/2021 по делу № А75-15625/2020).

Наконец, участники госзакупок не всегда соблюдают правила выбора нужного способа.

Речь идет, например, про Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме».

Электронный аукцион проводят не все, и это может стать предметом разбирательств со стороны УФАС.