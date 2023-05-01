Банки маркетплейсов оказались убыточными в 2022 году

Такие финансово-кредитные организации не позиционируются как отдельный бизнес. Они призваны стимулировать продажи на маркетплейсах.

По итогам 2022 года банки, которые принадлежат маркетплейсам, понесли убытки. Об этом пишет «Коммерсант».

Убыток Яндекс-банка составил 607,9 млн руб., Озон-банка – 196,3 млн руб., Вайлдберриз-банка – 8,9 млн руб.

Маркетплейсы считают, что такие показатели – это не проблема для всей экосистемы. Пока что банки находятся на стадии развития, которая требует больших инвестиций и крупных операционных расходов.

«На этом этапе развития нам важно построить масштабируемый бизнес, и мы готовы инвестировать в дальнейший рост», – сообщили в «Яндексе».

Услуги, которые оказывают банки маркетплейсов, направлены на рост потребительской активности и поддержку селлеров. Цель здесь заработать на продажах, а не на финансовых сервисах.

Сейчас собственных финтех-сервисы есть не только у маркетплейсов, но и у девелоперов, ритейлеров и телеком-операторов. В таких система прибыльность банкинга не ставится в приоритет, главное, чтобы росли активы нефинансовых компаний в экосистеме.