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В 2022 году трудовая миграция внутри страны сократилась до минимума с 2015 года

Низкая мобильность связана с финансовыми трудностями населения: сотрудникам не хватает ресурсов на переезд. Также компании стали чаще предлагать вакансии с удаленной занятостью.
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В 2022 году решили переехать в другой регион на заработки только 2,6 млн человек, что на 7,4% меньше, чем в 2021 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Самый низкий показатель сотрудников, которые работают за пределами своего родного региона, был в 2015 году. Тогда он составлял 2,4 млн человек.

Большинство сотрудников уезжают из Подмосковья, Адыгеи и Ленинградской области. Самые популярные пункты назначения для внутренней трудовой миграции – Москва, Санкт-Петербург и серверные регионы.

«Среди покидающих свой регион ради заработков выше доля молодежи, в то время как люди старше 45 лет гораздо меньше готовы к переездам. Мужчины уезжают чаще, чем женщины», – сообщила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Авторы исследования считают, что трудовая мобильность важна для развития экономики. Так трудовые ресурсы будут распределяться равномерно.

Низкая трудовая мобильность населения объясняется популярностью удаленной работы, а также финансовыми трудностями. У сотрудников нет уверенности в работодателях и средств для переезда.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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