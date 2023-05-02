Чиновникам собираются запретить иметь недвижимость в недружественных странах

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который запретит чиновникам владеть недвижимостью в иностранных государствах.
Запрет коснется депутатов Госдумы и сенаторов, федеральных министров, некоторых сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, МВД России, Центробанка и Счетной палаты.
Сейчас лицам, которые занимают должности, «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны», запрещено иметь иностранного гражданство и банковские счета за пределами РФ.
Авторы законопроект считают, что «в сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда».
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