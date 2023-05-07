Работодатель должен возмещать расходы, связанные с личным имуществом сотрудника

Размер и условия компенсации определяются по соглашению сторон.

Выплата компенсации и возмещение расходов работника является обязанностью работодателя. Об этом напоминает Роструд в своем телеграм-канале.

Стороны сами по соглашению определяют размер возмещения и компенсации.

Работодатель должен возместить расходы только в случаях, если имущество сотрудника используется с согласия или ведома работодателя и в его интересах.

Сотрудник может использовать на работе свой личный инструмент, транспорт, оборудование и другие технические средства и материалы. За это работник в праве потребовать компенсацию.

Тем, кто работает из дома, может быть частично компенсирована оплата ЖКУ и телефонной связи.