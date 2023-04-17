⚡️Повестки не обязательно будут приходить через Госуслуги. Минцифры говорит, что сейчас оснований для этого нет

В официальном Телеграм-канале Минцифры появилось сообщение:

«В принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что электронные повестки будут направляться через Госуслуги».

В министерстве напомнили, что конкретный способ для рассылки электронных повесток – через Госуслуги или как-то еще – должно отдельно определить правительство, но такого распоряжения от него пока нет.

«В явном виде в законе предусматривается использование портала Госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который ещё не создан», добавили в Минцифры.

Чиновники из разных ведомств уже сообщали, что новая система воинского учета заработает не раньше осеннего призыва срочников.

Но сегодня о так называемом тестовом режиме рассылки электронных повесток заявил военком Москвы. Правда, каким именно способом это будет делаться, он не пояснил.

UPD. Военком Москвы уточнил, что тестовая рассылка электронных повесток без постановления кабмина не начнется.