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УСН

🙉 Налоговики неправильно считают лимит дохода по УСН

Если в 2022 году доход бизнеса на УСН «доходы» превысил 164,4 млн рублей, то ставка налога будет 8%, а не 6%. Но налоговики утверждают, что лимит для обычной ставки – 150 млн рублей.
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Шокированная такой информацией бухгалтер поделилась этой историей с коллегами в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Ей пришло требование из ИФНС, о том, что доход выше 150 млн руб., но ниже 200 млн и платить налог надо по ставке 8% с превышения 150 млн.

Вот фрагмент требования:

Но к этим лимитам применяются коэффициенты-дефляторы. То есть, ежегодно лимит растет. Например, в 2022 году действовали такие лимиты:

  • 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;

  • 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН.

Доход компании в 2022 году – 161,5 млн рублей. То есть, в лимит для стандартной ставки 6% организация уложилась.

Но налоговый инспектор сообщил обескураженному бухгалтеру, что коэффициент-дефлятор ее вообще не волнует. Якобы, лимит 164,4 млн (с учетом дефлятора) говорит лишь о том, что компания в промежутке между 150 и 164,4 млн не утратила право на УСН. А для ставки 6% лимит 150 млн рублей. Раз этот лимит превышен, ставка будет 8%.

Участники обсуждения шокированы тем, что инспекторы могут так превратно трактовать нормы НК РФ.

Бухгалтер пишет, что такое требование пришло из ИФНС №20 по г. Москве.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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