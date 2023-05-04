Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Обучение для бухгалтеров

❗️ Роструд разрешил за часть отпуска выплатить компенсацию

Денежную компенсацию вместо отдыха можно получить только в исключительных случаях. Так что отдыхать трудоголикам все-таки придется.
14

Если сотрудник накопил 28 дней отпуска, то за всё что выше может просить денежную компенсацию (ч. 1 ст. 126 ТК РФ). Это в полной мере относится к дням, которые дополнительно предоставляются к отпуску.

Дополнительный отпуск предоставляется работнику за ненормированный рабочий день.

Однако ТК РФ очень скуп на разъяснения, поэтому норму в ст. 126 можно воспринимать по-разному. Ранее считалось, что сотрудник должен обязательно отгулять 28 дней, а за остаток вправе попросить деньги.

Если вместо дополнительно отпуск работник выбирает деньги, то получите от него соответствующее заявление. Такое мнение высказали специалисты сервиса «Онлайнинспекция.рф».

При оформлении отпусков встречается ещё масса подводных камней и нюансов. Освежите память перед сезоном отпусков, приходите на бесплатный вебинар Ежегодный отпуск: оформление и типичные ошибки бухгалтеров, который сегодня в 15:00 проведет наш постоянный эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    План счетов

    Как устроен бухгалтерский счёт 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 14 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

    Как устроен бухгалтерский счёт 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
    30
    Логотип Евгений Рябов
    Евгений Рябов
    Уставные документы

    Как грамотно написать устав, чтобы избежать большинство конфликтов между бизнес-партнёрами. 7 важных аспектов, о которых нельзя забывать

    Как показывает моя практика, при оформлении бизнеса, партнёрских соглашений и сделок предприниматели нередко уделяют уставу компании внимания меньше, чем следует. Хотя должно быть наоборот, устав — основной документ в таких кейсах, требующий самой тщательной проработки. Об этом поговорим в этой статье.

    Как грамотно написать устав, чтобы избежать большинство конфликтов между бизнес-партнёрами. 7 важных аспектов, о которых нельзя забывать
    10
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДФЛ

    НДФЛ по вкладу, открытому доверительным управляющим. Каких сюрпризов ждать

    Налоговая новость связана с последствиями по НДФЛ при получении процентов по вкладу, открытому доверительным управляющим (письмо Минфина от 17 марта 2023 г. № 03-04-06/23251).

    32
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    Расчеты с работниками

    Изменения в зарплатном учёте в 2023 году

    Собрали все изменения в зарплатном учёте в одной статье: одни произошли в связи с объединением ПФР и ФСС, другие — из-за перехода на ЕНП и ЕНС. В статье расскажем, что именно изменилось, а также предложим бесплатные обучающие материалы по зарплатному учёту в 1С.

    Изменения в зарплатном учёте в 2023 году
    117
    Логотип abuch
    abuch
    Блокировка счетов

    Заблокировали счет. Что делать?

    Каждый предприниматель и компания скорее всего сталкивались с проблемой приостановки деятельности. Движение по расчетному счету невозможно! Звучит как приговор, но давайте разбираться!

    Заблокировали счет. Что делать?
    227
    Поиск работы бухгалтеров

    🔍 Поиск бухгалтеров: вакансии недели

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    1
    576
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Отпускные

    Как учитывать дни отпусков в мае 2023 года. На какие моменты обратить внимание

    В мае началась горячая пора отпусков. А в связи с большим количеством праздников в этом месяце бухгалтеру нужно знать, как учитываются дни отпуска. Разберемся вместе в этом вопросе.

    Как учитывать дни отпусков в мае 2023 года. На какие моменты обратить внимание
    322
    Читать еще