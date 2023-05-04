❗️ Роструд разрешил за часть отпуска выплатить компенсацию

Денежную компенсацию вместо отдыха можно получить только в исключительных случаях. Так что отдыхать трудоголикам все-таки придется.

Если сотрудник накопил 28 дней отпуска, то за всё что выше может просить денежную компенсацию (ч. 1 ст. 126 ТК РФ). Это в полной мере относится к дням, которые дополнительно предоставляются к отпуску.

Дополнительный отпуск предоставляется работнику за ненормированный рабочий день.

Однако ТК РФ очень скуп на разъяснения, поэтому норму в ст. 126 можно воспринимать по-разному. Ранее считалось, что сотрудник должен обязательно отгулять 28 дней, а за остаток вправе попросить деньги.

Если вместо дополнительно отпуск работник выбирает деньги, то получите от него соответствующее заявление. Такое мнение высказали специалисты сервиса «Онлайнинспекция.рф».

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