Зарезервированный налог уйдет в бюджет по сроку уплаты или на ЕНС, если будет долг по другому налогу

ФНС в письме от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516@ разъяснила, что будет потом с зачтенной суммой.
1. Если наступил срок уплаты налога, зарезервированные деньги уйдут на его уплату.
2. Если на ЕНС будет отрицательное сальдо, зарезервированные деньги уйдут на уплату долгов по другим налогам.
3. Если подать заявление об отмене зачета, деньги вернуться на ЕНС в качестве ЕНП.
Кстати, на практике не все так гладко, как описывает ФНС.
Мы рассказывали о проблемах, с которыми сталкиваются бухгалтеры.
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