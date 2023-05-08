Зарезервированный налог уйдет в бюджет по сроку уплаты или на ЕНС, если будет долг по другому налогу

По заявлению о зачете (КНД 1150057) налоговики зарезервируют указанную вами сумму ЕНП в счет конкретного налога, срок уплаты которого пока не наступил.

ФНС в письме от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516@ разъяснила, что будет потом с зачтенной суммой.

1. Если наступил срок уплаты налога, зарезервированные деньги уйдут на его уплату. 2. Если на ЕНС будет отрицательное сальдо, зарезервированные деньги уйдут на уплату долгов по другим налогам. 3. Если подать заявление об отмене зачета, деньги вернуться на ЕНС в качестве ЕНП.

Кстати, на практике не все так гладко, как описывает ФНС.

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