Работодатель может не предлагать вакансии дистанционному сотруднику после сокращения

Сотрудников на удаленной работе сокращают так же, как и офисный персонал, напомнил Минтруд.

Если сотрудника на удаленной работе сократили, то ему не предложат работу в другой местности. Это следует из письма Минтруда от 12.04.2023 г. № 14-6/ООГ-2696.

При сокращении договор с дистанционным сотрудником расторгается так же, как и со специалистом, который работает в офисе.

То есть работодатель вправе не предоставлять сокращенному сотруднику на удаленке вакансии в другой местности.

Это работает, если в трудовом договоре, дополнительном соглашении или локальных нормативных актах компании не указано обратное.

Если вы вдруг попали под сокращение, самое время прямо сейчас начать искать новое классное место. Клерк.Работа в этом поможет :)