С 2023 года нельзя платить аванс работникам в фиксированном размере

Точнее не аванс, а зарплату за первую половину месяца нельзя платить и даже прописать в фиксированном размере в трудовом договоре.

Специалисты трудовой инспекции на сайте онлайнинспекция.рф ответили, что размер зарплаты за первую половину месяца меняется в зависимости от числа рабочих дней в том или ином месяце. И эта формула расчета применяется даже к сотрудникам, которые имеют фиксированный оклад.

Датой получения дохода признается день выплаты зарплаты (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). По закону компания может подсчитать размер зарплаты конкретного работника только по итогам месяца, исходя из отработанного времени.

Зарплата за первую половину месяца должна начисляться также с учетом времени, отработанного работником. При этом нужно учитывать, что количество рабочих дней отличается в разных месяцах.

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5.27 КоАП РФ п.6 — Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).