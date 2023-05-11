С 2023 года нельзя платить аванс работникам в фиксированном размере

Специалисты трудовой инспекции на сайте онлайнинспекция.рф ответили, что размер зарплаты за первую половину месяца меняется в зависимости от числа рабочих дней в том или ином месяце. И эта формула расчета применяется даже к сотрудникам, которые имеют фиксированный оклад.
Датой получения дохода признается день выплаты зарплаты (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). По закону компания может подсчитать размер зарплаты конкретного работника только по итогам месяца, исходя из отработанного времени.
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