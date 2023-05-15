Налоговики все чаще блокируют счета за несдачу деклараций, говорят эксперты

«Под раздачу» уже попал Дом моды Валентина Юдашкина, а еще журналисты выяснили, что налоговики проверяют Алсу.

Сегодня на «Клерке» писали, что по подозрениям налоговиков приостановлены операции по счетам ООО «Дом моды Юдашкин». Мы решили внести некоторое уточнение и проверили ИНН организации через сервис ФНС, который показывает блокировку счетов. Там получились вот такие результаты:

На 31 декабря 2021 года компания имела чистые активы в размере минус 219 млн руб. Ее головной компанией является открытое акционерное общество (ОАО) «Валентин Юдашкин групп».

Эксперты «Клерка» говорят, что блокировка счетов за несдачу деклараций — это распространенная сейчас практика.

Тем более что Минфин, например, смотрит на блокировку очень положительно: в случаях подозрений на нарушение налогового законодательства блокировать ФНС может любые банковские счета.

По сообщениям журналистов Mash, пояснить нулевые показатели своего концертного агентства налоговая попросила певицу Алсу. Сейчас операции по его счетам остановлены.