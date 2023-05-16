👌IT-компании могут проверить согласие на раскрытие налоговой тайны в чат-боте

Минцифры запустили в Telegram специальный чат-бот, который проверит актуальность согласия IT-компаний на раскрытие налоговой тайны. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.
Боту нужно прислать ИНН организации. В ответном сообщении пользователи увидят, направляла ли компания согласие на раскрытие налоговой тайны.
Если согласие не подано или подано с ошибками, то его можно направить повторно.
Недавно мы напоминали, что до 1 июня 2023 года IT-компании должны подтвердить свою аккредитацию. Обязательное условие – подать в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.
Какие сейчас по этому поводу действуют правила, на "Клерке” писали в этой статье. А поделиться ситуациями из своей практики всегда можно в “Красном уголке бухгалтера”.
Согласие нужно даже для тех компаний, которые освобождены от подтверждения аккредитации.
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