👌IT-компании могут проверить согласие на раскрытие налоговой тайны в чат-боте

Для этого нужно прислать боту от Минцифры сообщение, где указан ИНН компании. Без согласия на раскрытие налоговой тайны IT-компания останется без аккредитации.

Минцифры запустили в Telegram специальный чат-бот, который проверит актуальность согласия IT-компаний на раскрытие налоговой тайны. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Боту нужно прислать ИНН организации. В ответном сообщении пользователи увидят, направляла ли компания согласие на раскрытие налоговой тайны.

Если согласие не подано или подано с ошибками, то его можно направить повторно.

Недавно мы напоминали, что до 1 июня 2023 года IT-компании должны подтвердить свою аккредитацию. Обязательное условие – подать в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.

Какие сейчас по этому поводу действуют правила, на "Клерке” писали в этой статье. А поделиться ситуациями из своей практики всегда можно в “Красном уголке бухгалтера”.

Согласие нужно даже для тех компаний, которые освобождены от подтверждения аккредитации.