ФАС проверит мобильных операторов, которые предлагают микрозаймы

Операторы связи начинают предлагать абонентам микрозаймы до 14 тыс. рублей на 21 день по ставке 0%. Отказаться от рассылок можно только внимательно прочитав договор.

Федеральную антимонопольную службу попросили проверить, законно ли мобильные операторы оказывают услуги микрокредитования. Об этом пишут «Известия».

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому. В нем депутат проводит пример компании «Мегафон», которая в марте 2023 года добавила к пользовательскому соглашению рассылку информации о микрокредитах.

Мобильный оператор предлагает получить до 14 тыс. рублей на банковскую карту по ставке 0% на 21 день. Заявка подписывается кодом из смс-сообщения.

«Сегодня мобильные операторы, по сути, пытаются подменить собой банки. Они фактически навязывают эту услугу по микрокредитованию, отказаться от получения информации можно, лишь внимательно прочитав договор», - сказано в письме.

ПАО «Мобильные телесистемы» и ПАО «Вымпелком» также предлагают своим абонентам услуги по микрозаймам. При этом операторы не дают гарантии, что персональные данные будут защищены.

В компании «Вымпелком» («Билайн») сообщили, что самостоятельно не выдают кредиты или займы. Они работают с «МигКредит» и Альфа-банком. Абоненты могут оформить «кредитную карту «Билайна» 365 дней без %».

В 2022 году в стране утекло более 667 млн записей с персональными данными и платежной информацией пользователей.