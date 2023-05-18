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НДФЛ

Семьям будет не нужно платить НДФЛ при продаже земли

Доход от продажи должен пойти на улучшение жилищных условий. Иначе налог придется заплатить полностью.
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Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который освободит семьи с двумя и более детьми от налога при продаже земельного участка. Об этом сообщается на сайте Думы.

От уплаты НДФЛ освободят семьи, в которых воспитываются двое и более несовершеннолетних детей. Главное условие – доход от продажи земли и хозяйственных построек на ней должны пойти на улучшение жилищных условий.

Доход от продажи участков нельзя использовать в предпринимательской деятельности.

Сейчас подобная норма действует при продаже квартиры или частного дома. Но на земельный участок под этим домом закон не распространяется.

Закон начнет действовать с момента его официальной публикации.

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