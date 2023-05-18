Справку 182н лучше по старинке выдать, чем не выдать. Итоги опроса

48% бухгалтеров выдают справку 182н, как прежде, всем уволенным сотрудникам, еще 41% выдают только по просьбе работника. А вы?

Справку 182н отменили с 2023 года, но бухгалтеры не готовы от нее отказаться. Тем более что СФР, например, разрешает для оплаты больничных в 2023 году использовать справки 182н, выданные в 2022 году.

Мы устроили опрос в Красном уголке бухгалтера:

Выходит, что отказаться от справки полностью бухгалтеры явно не готовы: абсолютное большинство ее по-прежнему выдают. А вы?

Легче всего, кстати, узнать, как делают коллеги, и поделиться профессиональным опытом в Сообществе профессиональных бухгалтеров.

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