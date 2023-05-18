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НДФЛ

НДФЛ для россиян за рубежом будет 13-15%. Минфин доработал законопроект

Для сотрудников российских предприятий, перебравшихся за границу, чиновники решили оставить стандартные ставки НДФЛ.
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О доработке законопроекта с поправками в НК Минфин сообщил на своем сайте.

На Клерке уже писали об обсуждении этого проекта. Изначально ставку хотели сделать 30%, но тот проект отозвали.

Для россиян, которые переехали за границу, но работают с российскими ИП т предприятиями по трудовым договорам, ставка НДФЛ устанавливается в размере 13% (или 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

Та же мера касается и тех, кто работает по договорам ГПХ.

— Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов, — считает замминистра финансов Алексей Сазанов.

Комментарии

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