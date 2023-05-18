Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Экономика России

Продажи новостроек упали на 25-40%

Меньше всего заработали застройщики в Подмосковье, их выручка сократилась на 40%, почти до 80 млрд рублей.
44

В первом квартале 2023 года спрос на жилье в крупных регионах снизился. Выручка девелоперов в Московской области упала на 40%, а в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти – на 25-32% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику Dataflat.ru.

Меньше всего застройщики заработали в Подмосковье, их выручка сократилась на 40%, до 79,9 млрд рублей.

На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область, где застройщики получили на 32% меньше, 91,1 млрд рублей.

В Москве девелоперы заработали 297,9 млрд рублей, прибыль упала на 25%.

С января по март 2023 года в Москве купили на 32% меньше квартир в новостройках. Это 23,8 тыс. лотов. Число сделок в Московской области, Петербурге и Ленобласти снизилось на 32-52%.

Снижение спроса привело к тому, что девелоперы начали делать скидки. В феврале 2023 года в Москве дисконт достигал 36% от общего объема предложений. В прошлом году со скидкой продали только 10% квартир.

Руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилл Холопик уверен, что спрос на жилье стабилизируется и выручка застройщиков восстановится. Это произойдет не позже второй половины 2024 года.

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    12 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    А почему?  Что случилось? 

  • Логотип ZZZhanna
    ZZZhanna 6 минут назад

    Жанна

    ценник, видимо, задрали выше покупательской способности.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Транспортный налог у физлиц

Новые налоговые льготы. Депутаты предложили освободить многодетных и родителей-одиночек от транспортного налога

Группа депутатов от ЛДПР предложила освободить тех, кто имеет трех и более детей от транспортного налога. Также льготы предлагают ввести для родителей-одиночек. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Новые налоговые льготы. Депутаты предложили освободить многодетных и родителей-одиночек от транспортного налога
5
Логотип motaev
motaev
Менеджмент

Что не является задачей? Это понимание необходимо, чтобы определять задачу, действуя от противного — методом исключения

Ранее, в статье «Что такое задача?» я описал требования, которые позволяют идентифицировать главную сущность менеджмента — «задачу», отделить её от других сущностей. Сейчас, думаю, стоит ответить на вопрос: что же не является задачей?

Что не является задачей? Это понимание необходимо, чтобы определять задачу, действуя от противного — методом исключения
23
Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ Аренда

Что происходит с ППА и арендными обязательствами в ФСБУ 25/2018, если меняются условия договора

Вот и настал этот страшный момент: ФСБУ 25/2018 нужно обязательно применять. Разберемся с правом пользования активом и арендными обязательствами при изменении условий договора.

Что происходит с ППА и арендными обязательствами в ФСБУ 25/2018, если меняются условия договора
3,5 тыс.
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
НДФЛ

Освобождение от НДФЛ доходов по российским ценным бумагам. Новые льготы

Рассматривается предложение по установлению льготы в виде освобождения от НДФЛ доходов по отдельным российским ценным бумагам. Все подробности в видео.

Освобождение от НДФЛ доходов по российским ценным бумагам. Новые льготы
22
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Инвестиции в недвижимость. Облигации застройщиков: есть, что выбрать?

Несмотря на то, что рынок корпоративных облигаций довольно разнообразен, есть несколько сегментов, которые пользуются повышенным вниманием благодаря высокой доходности выпусков от крупных эмитентов. Один из таких сегментов — строительство жилой недвижимости.

Инвестиции в недвижимость. Облигации застройщиков: есть, что выбрать?
24
Логотип mizeri
mizeri
Обзоры для бухгалтера

Налоговики накидали бухгалтерам изменений, развод, реклама, клерковские котики: о чем говорили на этой неделе на «Клерке»

Только за утро нападало столько новостей от налоговой, что голова кругом. Собрала для вас самое-самое за неделю. Читать обязательно, потом не жалуйтесь, что пропустили!

Налоговики накидали бухгалтерам изменений, развод, реклама, клерковские котики: о чем говорили на этой неделе на «Клерке»
512
Логотип Марат Самитов
Марат Самитов
Подотчет, командировки

Налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет. Интересная история

В этом видео я расскажу историю о том, как налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет.

433
Поиск работы бухгалтеров

🔥Кому нужны старшие бухгалтеры и бухгалтеры по зарплате. Вакансии дня на «Клерке»

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

401
Логотип nlukina
nlukina
Законопроекты

Госдума утвердила новые правила списания денег с ЕНС. НДФЛ будут списывать первым

Госдума сразу в трех чтениях одобрила поправки в НК, которые изменяют последовательность списания средств с единого налогового счета (ЕНС). НДФЛ будут списывать в первоочередном порядке.

Госдума утвердила новые правила списания денег с ЕНС. НДФЛ будут списывать первым
4
390
Читать еще