Продажи новостроек упали на 25-40%

Меньше всего заработали застройщики в Подмосковье, их выручка сократилась на 40%, почти до 80 млрд рублей.

В первом квартале 2023 года спрос на жилье в крупных регионах снизился. Выручка девелоперов в Московской области упала на 40%, а в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти – на 25-32% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику Dataflat.ru.

Меньше всего застройщики заработали в Подмосковье, их выручка сократилась на 40%, до 79,9 млрд рублей.

На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область, где застройщики получили на 32% меньше, 91,1 млрд рублей.

В Москве девелоперы заработали 297,9 млрд рублей, прибыль упала на 25%.

С января по март 2023 года в Москве купили на 32% меньше квартир в новостройках. Это 23,8 тыс. лотов. Число сделок в Московской области, Петербурге и Ленобласти снизилось на 32-52%.

Снижение спроса привело к тому, что девелоперы начали делать скидки. В феврале 2023 года в Москве дисконт достигал 36% от общего объема предложений. В прошлом году со скидкой продали только 10% квартир.

Руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилл Холопик уверен, что спрос на жилье стабилизируется и выручка застройщиков восстановится. Это произойдет не позже второй половины 2024 года.