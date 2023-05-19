Мошенники придумали, как обойти блокировку счетов и самозапрет на кредиты

В онлайн-заявке на кредит злоумышленники вводят данные подставного лица, но указывают номер телефона реального клиента.

Новая мошенническая схема с получением кредитов способна обойти даже блокировку подозрительных счетов и самозапрет на оформление кредитов, пишут «Известия».

Мошенники оформляют онлайн-заявку для получения кредита на подставное лицо, но указывают номер телефона жертвы.

Во время телефонного звонка мошенник представляется сотрудником банка и поздравляет клиента с одобрением займа.

В этот момент пользователю приходит смс-сообщение от банка с кодом, чтобы подтвердить заявку и номер телефона.

Сообщения не вызывают у клиента подозрений, ведь они приходят с реальных номеров банка. Однако заемные средства уходят не пользователю, а мошеннику.

— Фактически особо убеждать жертву не надо – просто кредит одобрен, и подтвердите. Доверие вызывает тот факт, что SMS приходит именно от банка, – объяснили представители платформы «Мошеловка».

Такая схема позволяет обойти новые изменения в законодательстве, которые вступят в силу в 2023 году. В том числе и самозапрет клиентов на кредиты.