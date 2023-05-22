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Один из девяти работодателей думает, как он выглядит в глазах соискателей

Работодатели стали реже заботиться о формировании имиджа на рынке труда. 56% HR-менеджеров не следят за тем, что думают о компании соискатели, которые не прошли на вакансию.
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Каждый девятый работодатель следит за тем, как он выглядит в глазах соискателей, которые не прошли конкурсный отбор. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

11% опрошенных формируют о компании положительные впечатления даже у соискателей, которые не прошли на вакансию. При этом 56% HR-менеджеров не заботятся об этом.

По сравнению с 2021 годом, компании стали реже работать над формированием имиджа.

Чаще всего рекрутеры применяют вежливый отказ, объясняют кандидатам, что они лучше реализуют свой потенциал в другом месте.

Во время собеседования кандидатам обещают, что свяжутся с ними даже в случае отказа.

На положительное впечатление влияет и поведение работодателя в ситуации потенциального конфликта, доброжелательное отношение к соискателям, профессиональные рекомендации от HR о слабых и сильных сторонах резюме.

Каждый четвертый соискатель сообщил, что при отказе у него осталось положительное впечатление от компании. Они могли бы порекомендовать вакансию своим друзьям и знакомым.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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