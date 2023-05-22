В Госдуме не поддержали идею ввести шестидневную рабочую неделю

Власти, наоборот, обсуждают, как сделать рабочими только четыре дня в неделю с сохранением доходов сотрудников.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил против идеи сделать в стране шестидневку. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Ярослав Нилов напомнил, что отдельные предприятия уже работают по шесть дней в неделю. Дополнительное регулирование не требуется, а лишнее вмешательство привет к тому, что рынок труда «начнет лихорадить».

Кроме того, с 2019 года идет дискуссия о том, чтобы сделать рабочими только четыре дня в неделю.

— Выбирая между двумя форматами, я, безусловно, за четырехдневку. Но при условии как минимум сохранения уровня производительности труда и доходов работников, — заявил Ярослав Нилов.

Сегодня мы писали, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила Минтруду установить шестидневную рабочую неделю.