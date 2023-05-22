Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

НДФЛ

Депутаты считают, что НДФЛ для богатых должен быть 30%

С доходов более 10 млн рублей депутаты предлагают брать 30% НДФЛ. Бюджет ежегодно сможет пополниться на 650 млрд рублей.
47

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают ввести повышенный НДФЛ на сверхдоходы.

Предполагается, что бюджет сможет получать по 650 млрд рублей каждый год, а миллионеры заплатят около 6,4 млн рублей.

— Необходимо экономику переводить на мобилизационные рельсы, тогда не надо будет никого уговаривать, в трудную минуту экономика должна работать на страну, — сказано в пояснительной записке.

Правительство не поддержало законопроект. В официальном отзыве сказано, что с 23 ноября 2020 года ставку НДФЛ уже увеличили с 13% до 15% на доходы больше 5 млн рублей в год.

В кабмине считают, что прогрессивное налогообложение приведет к тому, что бизнес уйдет в тень. Тогда не будет ни НДФЛ, ни страховых взносов.

Впрочем, не так давно на «Клерке» писали о предполагаемых планах властей поднять ставку НДФЛ до 18% для россиян с доходами выше 50 млн в год. Пока ничего не известно о том, ведется ли работа над законопроектом.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Резюме бухгалтера

    Как бухгалтеру составить грамотное резюме и выделиться среди кандидатов: три правила

    Делимся советами эксперта и главного бухгалтера Ирины Морозовой. Разберемся, что написать в резюме, чтобы работодатели хотели работать именно с вами. Также дадим полезный чек-лист.

    Как бухгалтеру составить грамотное резюме и выделиться среди кандидатов: три правила
    4
    1,1 тыс.
    Поиск работы бухгалтеров

    Где главбуху искать работу: топ вакансий дня на Клерке

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    58
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Ликвидация бизнеса

    Как снять с учета иностранную организацию

    В зависимости от обстоятельств ликвидация иностранной организации, то есть снятие ее с учета в налоговом органе, возможна как в добровольном порядке, так и по инициативе самих налоговиков. Рассмотрим, какой порядок когда применяется.

    Как снять с учета иностранную организацию
    47
    Логотип nlukina
    nlukina

    Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию

    «Трибуна» — это уникальные персональные некоммерческие блоги пользователей. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели.

    Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию
    42
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Обучение для бухгалтеров

    Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки

    Бухгалтеры славятся железными нервами. Но когда речь заходит об экзамене, даже главбухи могут нехило переживать. Помните страшилки детства? «Достали чистые двойные листочки», «Шпаргалку забираю, ставлю неуд», «На прохождение теста у вас одна попытка». Все это не про «Клерк».

    Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки
    3
    165
    Логотип Олеся Бакаева
    Олеся Бакаева
    Бухгалтерские программы

    Один день из жизни директора. Или чудес на свете не бывает

    Моей бухгалтерией не нужно управлять, не нужно обустраивать кабинет, оплачивать базы для ведения учета. Мой бухгалтер не уходит в отпуск, не болеет. Знает ответ на любой вопрос. Всегда берет трубку, когда я звоню.

    Один день из жизни директора. Или чудес на свете не бывает
    117
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Менеджмент

    Как ассортиментный анализ влияет на прибыль? История в одном примере

    В 2021 году операционная прибыль ООО «Ботиночки» составила почти 7 млн рублей. Однако ассортиментный анализ выявил, что 1 из 5 продуктов принёс компании убытки на 5,3 млн рублей. Объясняем, зачем нужен ассортиментный анализ, как он может увеличить прибыль и на какие болевые точки компании способен указать.

    Как ассортиментный анализ влияет на прибыль? История в одном примере
    69
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн
    Лицензирование

    Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре

    В 2023 году прокуратура активно контролирует бюджетные организации в части раскрытия сведений о лицензиях в Федресурсе. И если раньше учреждения получали от надзорного органа только предписания с требованием устранить нарушения, то сейчас прокуратура впервые за всю историю реестра начала массово направлять иски в суды за невнесение обязательных сведений.

    Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре
    74
    Логотип ЗащитникБизнеса
    ЗащитникБизнеса
    Уклонение от уплаты налогов

    Размер имеет значение. Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

    Генеральная прокуратура РФ определилась в ответе на вопрос о законности возбуждения уголовного дела без налоговой проверки. Этот вопрос имеет для многих принципиальное и важное значение.

    Размер имеет значение. Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов
    154
    Читать еще