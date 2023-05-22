Депутаты считают, что НДФЛ для богатых должен быть 30%

С доходов более 10 млн рублей депутаты предлагают брать 30% НДФЛ. Бюджет ежегодно сможет пополниться на 650 млрд рублей.

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают ввести повышенный НДФЛ на сверхдоходы.

Предполагается, что бюджет сможет получать по 650 млрд рублей каждый год, а миллионеры заплатят около 6,4 млн рублей.

— Необходимо экономику переводить на мобилизационные рельсы, тогда не надо будет никого уговаривать, в трудную минуту экономика должна работать на страну, — сказано в пояснительной записке.

Правительство не поддержало законопроект. В официальном отзыве сказано, что с 23 ноября 2020 года ставку НДФЛ уже увеличили с 13% до 15% на доходы больше 5 млн рублей в год.

В кабмине считают, что прогрессивное налогообложение приведет к тому, что бизнес уйдет в тень. Тогда не будет ни НДФЛ, ни страховых взносов.

Впрочем, не так давно на «Клерке» писали о предполагаемых планах властей поднять ставку НДФЛ до 18% для россиян с доходами выше 50 млн в год. Пока ничего не известно о том, ведется ли работа над законопроектом.