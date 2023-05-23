Raiffeisen Bank создаст отдельную компанию для дочернего банка в РФ

Чтобы акционеры Райффайзенбанка смогли избавиться от своих активов в РФ, банк могут выделить в отдельную компанию.

Raiffeisen Bank International не смог продать бизнес в РФ, поэтому Райффайзенбанк выделят в отдельную компанию. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на агентство Reuters.

Ценные бумаги новой компании будут размещены на Венской бирже, а текущие акционеры RBI войдут в состав новой структуры.

Компанию в РФ собираются отделить, поскольку потенциальные покупатели банка опасаются попасть под вторичные санкции Запада.

После завершения всех процедур акционеры, которые хотят выйти из российской части бизнеса, смогут продать свои доли в Райффайзенбанке.

Власти Австрии поддерживают выделение российской «дочки» RBI в отдельную компанию.

Однако в США заявили, что в новой структуре будет сложнее контролировать отмывание денег. Также свое согласие может не дать Европейский Центробанк (ЕЦБ).

Ранее мы писали, что ЕЦБ вынуждает группу Raiffeisen закрыть свои банки в РФ. После чего RBI начал сокращать свои корсчета в странах СНГ.