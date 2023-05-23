Мошенники обманывают инвесторов с покупкой иностранных акций

Инвесторам предлагают помощь в торгах на иностранных биржах. Расчет за услуги фейковой брокерской компании проводят в криптовалюте. Так мошенники могут «замести следы».

Злоумышленники обращаются к инвесторам от имени брокерской компании и предлагают открыть счет для торгов на иностранных биржах. Услугу нужно оплачивать криптовалютой. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха.

— Такого рода предложение – не новая уловка, а новый дизайн старой схемы с зачислением денег на номер чужой кредитной карты. Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств – старая мелодия с новыми словами, – рассказал Валерий Лях.

Мошенники чаще всего прибегают к схемам с криптовалютами, это «устоявшийся способ замести следы».

В 2022 году компании с признаками финансовых пирамид принимали около 48% платежей в криптовалюте.

Недавно член совета директоров ЦБ Михаил Мамута предложил штрафовать за незаконные инвестиционные советы.