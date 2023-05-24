Главная проблема – не санкции, а нехватка кадров, заявили в Минпромторге

Дефицит рабочих и управленческих сейчас главная проблема для отечественной промышленности. Так считает первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

— Есть проблемы с кадровыми ресурсами в целом, с высокопрофессиональными кадровыми ресурсами для промышленности. Мы сталкиваемся с этими ограничениями все сильнее и сильнее, — сказал Василий Осьмаков.

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что летом 2023 года безработица снизится до нового рекорда.

Сейчас уровень безработицы в стране составляет 3,5%.

Эксперты Института экономической политики им. Егора Гайдара выяснили, что в стране дефицит высококвалифицированных кадров. 35% предприятий сообщили о нехватке сотрудников.

Впрочем, в бухгалтерии ситуация не так плоха. Вакансий много и откликов на них тоже. Можете сами убедиться в этом на Клерк.Работа — там всегда есть что-то, что подойдет именно вам.