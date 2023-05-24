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Бухгалтерия

Бухгалтеры обсуждают, стоит ли с 1С переходить на СБИС. Расскажите, что вам нравится или не нравится в СБИСе

Подходит ли такой переход для маленькой компании на УСН, интересуется бухгалтер. Коллеги говорят, что это не очень бюджетно.
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Бухгалтеры обсуждают, стоит ли с 1С переходить на СБИС. Расскажите, что вам нравится или не нравится в СБИСе

Ситуацию описали в «Красном уголке бухгалтера»:

— У нас маленькое предприятие на УСН-15. Сейчас используем бухгалтерию 1с 7.7. Поскольку эта старая программа больше не обновляется, возникла необходимость перейти на что-нибудь другое. Отчетность сдаём через СБИС. Подскажите пожалуйста, удобна ли в использовании их бухгалтерия, её плюсы и минусы, или посоветуйте какую-нибудь другую. Нужен совет от практиков.

В ответ коллеги стали предлагать варианты. Кто-то советует пользоваться бесплатной версией программы Инфо-Предприятие.

Кто-то хвалит СБИС:

«Я перешла на СБИС бухгалтерию в 2020 тоже с 1с 7.7. Предприятие маленькое, но ОСНО. Сначала полгода вела параллельно в двух программах, пока привыкала. Мне очень удобно, все вместе и кадровый, и бухгалтерия, и отчётность».

Еще бухгалтеры пишут, что СБИС для маленькой компании может быть дороговато. Но зато «все в одном месте».

Расскажите, коллеги, как вам бухгалтерия на СБИС? Посоветовали бы ее кому-нибудь? Оставить отзыв можно в нашем Рейтинге компаний.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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