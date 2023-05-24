Налоговики находят информацию о бизнесе на hh.ru и на сайтах с отзывами бывших работников

Для сбора данных о зарплатах у налоговой, конечно, есть много источников, но внимательный инспектор заглянет и в вакансии компании на сайтах поиска работы.

Например, hh.ru, rabota.ru, superjob.ru. Это самые доступные ресурсы, пишут юристы Гин и партнеры в своих соцсетях.

Кроме того, найти интересные данные налоговики вполне могут на сайтах отзывов о работодателях бывших сотрудников.

— Отзывы помогают выявлять и схемы. Например, перевод бизнеса не другое лицо. Посмотрите спор «Интеркрос Опт» с ФНС (дело № А40-77894/15). Дело давнишнее, но давность не отменят применения подобной практики до сих пор публично (в судах) или для собственных расследований, — объясняют эксперты.

Выход из такой ситуации один: правильно расставайтесь с бывшими сотрудниками. И следите за репутацией своего бизнеса на рынке труда, чтобы у ФНС было меньше возможностей сделать это за вас.

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