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НДФЛ

Компенсация работникам за медосмотр не облагается НДФЛ, но облагается взносами

Работодатель сам должен оплачивать прохождение медосмотра сотрудниками (в том числе, предварительного при приеме на работу). Иногда бывает, что сотрудник проходит медосмотр за свои деньги, а потом ему компенсируют эти расходы. В этом случае будут налоги.
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Дело в том, что такая компенсация расходов не вписывается в нормы ТК РФ.

Эту компенсацию нельзя считать доходов в натуральной форме, который идет в интересах налогоплательщика. Интереса сотрудника тут нет. Поэтому такая компенсация не облагается НДФЛ.

Такой вывод делает Минфин в письме от 10.05.2023 № 03-15-07/42587.

А вот страховые взносы будут.  

Перечень необлагаемых выплат из статьи 422 НК РФ является исчерпывающим. Там нет выплат, направленных на возмещение расходов работников по прохождению ими обязательных медосмотров.

Значит, такую компенсацию надо облагать страховыми взносами.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 7 минут назад

    Главный бухгалтер

    вот с какого перепугу??

    компенсация расходов не вписывается в нормы ТК РФ.

    Эту компенсацию нельзя считать доходов в натуральной форме, который идет в интересах налогоплательщика. Интереса сотрудника тут нет.

    Перечень необлагаемых выплат из статьи 422 НК РФ является исчерпывающим. Там нет выплат, направленных на возмещение расходов работников по прохождению ими обязательных медосмотров.

    так мы же договорились что ДОХОДА НЕ БЫЛО ! тогда зачем вообще что-то вычитать?

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