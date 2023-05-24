Компенсация работникам за медосмотр не облагается НДФЛ, но облагается взносами

Дело в том, что такая компенсация расходов не вписывается в нормы ТК РФ.
Эту компенсацию нельзя считать доходов в натуральной форме, который идет в интересах налогоплательщика. Интереса сотрудника тут нет. Поэтому такая компенсация не облагается НДФЛ.
Такой вывод делает Минфин в письме от 10.05.2023 № 03-15-07/42587.
А вот страховые взносы будут.
Перечень необлагаемых выплат из статьи 422 НК РФ является исчерпывающим. Там нет выплат, направленных на возмещение расходов работников по прохождению ими обязательных медосмотров.
Значит, такую компенсацию надо облагать страховыми взносами.
Комментарии1
Главный бухгалтер
вот с какого перепугу??
так мы же договорились что ДОХОДА НЕ БЫЛО ! тогда зачем вообще что-то вычитать?