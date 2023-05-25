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Трудовое право

⚖️Компания-банкрот не может уволить сотрудника до завершения конкурсного производства. Так сказал суд

Если определение о завершении конкурсного производства еще не выносилось, увольнение незаконно, считают судьи.
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ООО признали банкротом и открыли в его отношении конкурсное производство. В это время из организации уволили сотрудницу — в связи с ликвидацией ООО. Она обратилась в суд и потребовала признать увольнение незаконным (Определение Пятого КСОЮ от 15 декабря 2022 г. № 8Г-9717/2022).

Суд встал на сторону сотрудницы, указав на некоторые обстоятельства.

Определение о завершении конкурсного производства не выносилось, из ЕГРЮЛ организация не исключена. Следовательно, ликвидация организации на момент увольнения не завершена.

Наконец, ООО не представило доказательств прекращения хозяйственной деятельности. По мнению суда, сотрудницу уволили без соблюдения установленной законом процедуры.

— Банкротство организации не является основанием увольнения работников, в ТК это нигде не отражено, — объясняет советник коллегии адвокатов «Плесовских и партнеры» Дарья Васильева. — Более того, сами по себе процедуры банкротства в первую очередь направлены на сохранение компании, стабилизацию ее финансово-экономического состояния, а не на ее ликвидацию.

Конечно, вполне логично, что при кризисном состоянии руководство старается максимально оптимизировать финансы и большой составляющей затрат организации является именно фонд оплаты труда, считает эксперт. Поэтому желание уволить работников, тем самым облегчив финансовую нагрузку, абсолютно объяснимо.

Но и основания увольнения таких работников должны быть соответствующие законодательству: собственное желание, соглашение сторон, сокращение штата. И только если компанию при банкротстве не удалось спасти – работники подлежат увольнению по ликвидации.

Комментарии

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