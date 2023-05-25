🏊Почти 40% россиян периодически отказываются брать отпуск летом. А вы этим летом как?

Для хорошей работы нужен, как известно, хороший отдых, но далеко не все работающие россияне в такой отпуск идут.

Эксперты Русской Школы Управления (РШУ) провели опрос среди сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса и выяснили, как часто они ходят в отпуск, берут ли его летом и планируют ли летний отдых в 2023 году.

В исследовании (результаты есть в распоряжении Клерка) приняли участие больше 1000 человек.

Выяснилось что 37,7% россиян не каждый год берут отпуск летом.

Из них 31,9% опрошенных иногда отказываются от него, а 5,8% вообще не ходят в отпуск в этот период.

Летом 2023 года большинство опрошенных собираются взять отпуск:

73,1% респондентов точно пойдут в отпуск;

16,17% решили от него отказаться;

10,1% пока не определились.

Бухгалтеры, признавайтесь, пойдете в отпуск этим летом? Отчетность не горит, поставщики на отдыхе — может, самое время?