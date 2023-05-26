Группа «Тинькофф» согласна выплачивать дивиденды. У компании есть финансовая возможность

Головная структура банка «Тинькофф», TCS Group, сообщила, что у компании есть финансовые возможности для выплаты дивидендов за 2022 год. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя правления банка Станислава Близнюка.

Важно, что финансово у нас такая возможность есть. Дальше вопрос возникает технический. Сейчас, в текущий момент, пока мы до конца не понимаем, как это сделать это технически, чтобы распределить это равномерно для всех акционеров, - рассказал Станислав Близнюк.

В 2022 году TCS Group получил чистую прибыль в размере 20,8 млрд рублей, согласно отчету по МСФО. Это в три раза меньше, чем в 2021 году.

25 февраля 2023 года против банка ЕС ввел санкции. Активы компании на территории стран Евросоюза заморозили, а компаниям запретили проводить сделки с банком.

19 мая 2023 года Великобритания также приняла пакет санкций. В список также вошел и банк «Тинькофф». После чего акции TCS Group упали на Мосбирже: ценные бумаги подешевели на 3,82%.