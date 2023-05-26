Глава ФНС: АУСН поможет самозанятым перейти в классический малый бизнес

Самозанятые, которые достаточно развили свое дело, могут перейти в категорию малого бизнеса. Им будет так же легко считать и оплачивать налоги с режимом АУСН.

Более 50% из тех, кто работал в «сером» поле, начали применять специальный налоговый режим для самозанятых. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Следующим этапом в развитии своего дела для самозанятых может стать переход в категорию малого бизнеса. Для этого ФНС создала режим «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения» (АУСН).

Это наша инвестиция, которая поможет самозанятым мягко перейти на следующий уровень – в классический малый бизнес, – сказал Даниил Егоров.

Компании на АУСН освобождаются от налога на прибыль и имущество организаций, они не платят НДС. Такой налоговый режим доступен для ИП и организаций с численностью не больше пяти человек и годовым доходом меньше 60 млн рублей.

ФНС планирует расширить эксперимент с АУСН: регионы сами решат, вводить ли этот режим или нет. Пока что с 1 июля 2022 года его могут применять в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Сейчас подавать заявления на АУСН разрешили сразу при регистрации бизнеса. Для этого будет нужна квалифицированная электронная подпись или приложение «Госключ».