Отменить самозапрет на кредиты можно будет не раньше, чем два дня спустя

Власти готовят новый законопроект: по нему каждый сможет запретить брать кредиты самому себе. Это нужно, чтобы минимизировать мошенничество, когда на имя человека оформляются кредиты, о которых он даже не знает.

Отменить такой запрет можно будет не раньше, чем два дня спустя после начала его действия, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Вы также через портал госуслуг должны зайти, и там можно будет снять самозапрет на кредиты. Это можно будет сделать в любой момент, но не раньше, чем через два дня после того, как вы установили этот самозапрет, — цитирует Аксакова ТАСС.

Закон будет предусматривать возможность запретить оформлять кредиты на свое имя — в добровольном порядке. О такой идее власти говорили еще в середине прошлого года.

Законопроект уже в Думе, принять его могут в июне, говорят депутаты.