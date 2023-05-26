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Кредитование

Отменить самозапрет на кредиты можно будет не раньше, чем два дня спустя

Власти готовят новый законопроект: по нему каждый сможет запретить брать кредиты самому себе. Это нужно, чтобы минимизировать мошенничество, когда на имя человека оформляются кредиты, о которых он даже не знает.
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Отменить такой запрет можно будет не раньше, чем два дня спустя после начала его действия, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Вы также через портал госуслуг должны зайти, и там можно будет снять самозапрет на кредиты. Это можно будет сделать в любой момент, но не раньше, чем через два дня после того, как вы установили этот самозапрет,цитирует Аксакова ТАСС.

Закон будет предусматривать возможность запретить оформлять кредиты на свое имя — в добровольном порядке. О такой идее власти говорили еще в середине прошлого года.

Законопроект уже в Думе, принять его могут в июне, говорят депутаты.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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