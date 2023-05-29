86% россиян готовы отправить подростков на подработку

Большинство опрошенных (86%) считают, что подростки должны подрабатывать. Тогда как 14% придерживаются противоположного мнения. Об этом сказано в исследовании Работа.ру и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка».
70% отметили, что подработка поможет подросткам подготовиться к взрослой жизни и научит их принимать важные решения.
Неполный рабочий день развивает ответственность, заявили 61% респондентов.
Больше половины считают, что на работе подростки получат опыт и профессиональные навыки, которые позволят им стать самостоятельными.
Чаще всего несовершеннолетним предлагают работу курьером. 37% уверены, что доставка товаров подходит для неполного рабочего дня.
47% опрошенных сообщили, что подростки могут выгуливать собак и получать за это деньги. 46% назвали походящей работу аниматорами.
Сейчас 37 тысяч работодателей готовы нанять несовершеннолетних на работу во время каникул. Им предлагают стать помощниками вожатых, курьерами, координаторами, гардеробщиками, садовниками и делопроизводителями.
Недавно мы писали, что власти собираются разрешить заключать трудовой договор с подростками старше 14 лет по согласию одного из родителей.
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