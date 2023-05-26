37 тысяч работодателей готовы нанять несовершеннолетних

Во время каникул подростки могут работать от 4 до 7 часов в день без испытательного срока.

На портале «Работа России» появилось 37 тыс. вакансий для несовершеннолетних. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Во время летних каникул работодатели готовы принять на работу помощников вожатых, курьеров, координаторов, гардеробщиков, садовников и делопроизводителей.

— В течение прошлого года сотрудниками центров занятости населения было трудоустроено более 570 тысяч подростков, что на 10% больше по сравнению с позапрошлым годом, — рассказал заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.

Рабочий день подростков должен длиться от 4 до 7 часов в день, загруженность зависит от возраста.

Подростки могут устроиться на работу без испытательного срока.

Также сотрудников до 18 лет нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда. Работодатели не могут их нанимать на должности, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию подростков.

Недавно мы писали, что власти собираются разрешить заключать трудовой договор с подростками старше 14 лет по согласию одного из родителей.