В Краснодаре депутаты запретили вывески на иностранном языке

Иностранный язык слишком часто используют в краснодарской наружной рекламе. Мэр города назвал это непатриотичным.

Городская дума Краснодара запретила использование иностранных языков на рекламных вывесках. Об этом пишет «Коммерсант».

Депутаты единогласно приняли решение о запрете рекламы на иностранных языках. Мэр Краснодара Евгений Наумов назвал такие вывески непатриотичными.

В Лондоне, Вашингтоне, наверное, нет 90% вывесок на русском языке, - сказал мэр города.

В ноябре 2020 года в Краснодаре началась борьба с несанкционированной наружной рекламой. Профильный комитет ЗСК пришел к выводу, что большинство билбордов в городе с иностранными наименованиями.

В октябре 2022 года правительство предложило запретить чиновникам пользоваться иностранными словами, если есть русские аналоги.

В декабре 2022 года депутаты Госдумы начали обсуждать законопроект о запрете некириллического алфавита в рекламе.