В Краснодаре депутаты запретили вывески на иностранном языке

Городская дума Краснодара запретила использование иностранных языков на рекламных вывесках. Об этом пишет «Коммерсант».
Депутаты единогласно приняли решение о запрете рекламы на иностранных языках. Мэр Краснодара Евгений Наумов назвал такие вывески непатриотичными.
В Лондоне, Вашингтоне, наверное, нет 90% вывесок на русском языке, - сказал мэр города.
В ноябре 2020 года в Краснодаре началась борьба с несанкционированной наружной рекламой. Профильный комитет ЗСК пришел к выводу, что большинство билбордов в городе с иностранными наименованиями.
В октябре 2022 года правительство предложило запретить чиновникам пользоваться иностранными словами, если есть русские аналоги.
В декабре 2022 года депутаты Госдумы начали обсуждать законопроект о запрете некириллического алфавита в рекламе.
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