ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Группа ВТБ получила убыток в 612,6 млрд рублей. У банка нет чистой прибыли, чтобы начислить инвесторам дивиденды.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Инвесторы не получат свои выплаты, поскольку у банка не было чистой прибыли.

За 2022 год группа ВТБ получила рекордный убыток в размере 612,6 млрд рублей.

После публикации отчетности банка по МСФО, акции ВТБ упали на 4,3%.

Менеджмент ВТБ не будет платить дивиденды, даже если в 2023 году у компании будет все хорошо с прибылью. Все средства пойдут на восстановление капитала.