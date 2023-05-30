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Больничные

🤔Порядок расчета больничных хотят поменять

Нормы оплаты больничных исправят – учтут там все изменения, которые уже внесены в закон и касаются мобилизованных.
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Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

Во-первых, в правилах учтут, что период службы по мобилизации исключается при расчете больничного.

При расчете больничного берут зарплату за 2 предыдущих года и делят ее на 730. Получают средний дневной заработок (СДЗ) который умножают на количество дней больничного.

Для мобилизованных, контрактников-добровольцев делят не на 730, а на 730 минус дни приостановки трудового договора по статье 351.7 ТК РФ.

Во-вторых, в правилах пропишут ограничение для СДЗ.

Из-за того, что ввели исключаемый период, потребовалось ограничить максимум. СДЗ макс. = сумма предельных баз за 2 года / 730.

Бухгалтеры иногда путаются с больничными в нынешних реалиях: об этом бывают посты в чате бухгалтеров в Телеграм.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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