🤔Порядок расчета больничных хотят поменять

Нормы оплаты больничных исправят – учтут там все изменения, которые уже внесены в закон и касаются мобилизованных.

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

Во-первых, в правилах учтут, что период службы по мобилизации исключается при расчете больничного.

При расчете больничного берут зарплату за 2 предыдущих года и делят ее на 730. Получают средний дневной заработок (СДЗ) который умножают на количество дней больничного.

Для мобилизованных, контрактников-добровольцев делят не на 730, а на 730 минус дни приостановки трудового договора по статье 351.7 ТК РФ.

Во-вторых, в правилах пропишут ограничение для СДЗ.

Из-за того, что ввели исключаемый период, потребовалось ограничить максимум. СДЗ макс. = сумма предельных баз за 2 года / 730.

Бухгалтеры иногда путаются с больничными в нынешних реалиях: об этом бывают посты в чате бухгалтеров в Телеграм.