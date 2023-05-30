Отели и фитнес-центры могут освободить от НДС

Общепит с выручкой до 2 млрд. рублей сейчас не платит НДС и применяет пониженный тариф взносов 15%. Аналогичные нормы хотят ввести для гостиничного бизнеса и фитнес-индустрии.

Этот вопрос обсуждали на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП.

Общепит не платит НДС, если соблюдает условие о сумме и доле доходов.

Проблема, связанная с резким увеличением налоговой нагрузки при переходе пороговых значений для налоговых режимов, характерна не только для общепита, но и для смежных отраслей из сферы услуг: отели, фитнесы.

«Предлагаем рассмотреть возможность распространить такой налоговый режим на иные отрасли либо внедрить специальный налоговый режим для предприятий, утративших право на УСН», – сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Считаю, что такое возможно, но нужно всё очень аккуратно продумать», – ответил Михаил Мишустин.

Глава кабмина поручил Минфину, МЭР и ФНС проработать этот вопрос.

Он также отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин активно поддерживает эту идею (отмена НДС для отелей и фитнеса).